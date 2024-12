LADISPOLI – Schianto sull’Aurelia, un camion ha travolto un ciclista che è stato elitrasportato al Policlinico Gemelli. L’incidente grave è accaduto questa mattina sulla statale al chilometro 35, nei pressi del bivio per svoltare alla frazione agricola dei Monteroni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale di Ladispoli per i rilievi e per gestire la viabilità. Secondo una prima ricostruzione, pare che il mezzo pesante, in viaggio da Civitavecchia verso Roma, stesse svoltando per l’incrocio dei Monteroni quando improvvisamente ha colpito il ciclista, un residente di 72 anni, che proveniva dall’opposto senso di marcia. Le sue condizioni sono apparse serie tanto da allertare subito l’elisoccorso.