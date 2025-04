SORIANO NEL CIMINO - Una grande novità per le famiglie del paese cimino: lunedì 14 aprile alle 17,30,resso la sala consiliare in piazza Umberto I, 12, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo asilo nido comunale, dedicato ai bambini dai 3 ai 36 mesi. L’appuntamento rappresenta un’occasione importante per i genitori che desiderano conoscere l’offerta educativa, i servizi disponibili e gli spazi pensati per accogliere i più piccoli in un ambiente sicuro e stimolante.

Alla presentazione interverranno il sindaco Roberto Camilli; l’assessore all’istruzione Rachele Chiani; la responsabile del servizio Chiara Chiani; e la dottoressa Rosa Maria Purchiaroni, coordinatrice pedagogica del Distretto VT3. L’incontro sarà un momento di confronto diretto, durante il quale le famiglie potranno porre domande, ricevere chiarimenti e approfondire ogni aspetto della nuova struttura, che rappresenta un importante passo avanti per l’educazione e il sostegno ai genitori del territorio. «Un servizio pensato per il futuro dei più piccoli e per il benessere delle famiglie», fanno sapere dall’amministrazione.

