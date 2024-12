CIVITAVECCHIA – Si è svolta, presso la Caserma "Giorgi" di Civitavecchia, alla presenza del Vice Comandante delle Forze Operative Terrestri e Comandante Area Operativa, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Cuoci, la cerimonia di avvicendamento al comando del Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito (Ce.Si.Va.): il generale di divisione Alberto Vezzoli ha infatti lasciato il posto al parigrado Francesco Olla.

Durante la cerimonia del cambio, il Generale Vezzoli, dopo aver salutato la Bandiera d’Istituto, le autorità civili, militari, religiose e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma ha ringraziato gli intervenuti, per la vicinanza e il costante supporto fornito e ha espresso profonda gratitudine al personale militare e ai dipendenti civili del Ce.Si.Va. per il lavoro svolto, finalizzato al perseguimento degli obiettivi comuni che ha consolidato il ruolo del Ce.Si.Va. quale centro d'eccellenza della Forza Armata. Il Generale Cuoci, dopo aver espresso parole di stima e ringraziamento al Generale Vezzoli per il servizio reso al vertice del Ce.Si.Va., ha rivolto al Generale Olla il benvenuto nell’Area Comfoter e gli auguri per il prestigioso incarico assunto.

Il Ce.Si.Va. costituisce il principale riferimento per l’applicazione della simulazione addestrativa nell’approntamento dei posti comando, degli staff e delle unità destinate all’impiego fuori del territorio nazionale. L’attività del Centro è focalizzata soprattutto sull’organizzazione di esercitazioni volte ad attestare il raggiungimento delle capacità operative individuate come “fondamentali” per l’assolvimento della missione, utilizzando sistemi informatici tecnologicamente avanzati.

Nel Ce.Si.Va., tradizioni e futuro si fondono nello stato dell’arte della tecnologia e della cultura della Difesa per dare vita ad una capacità di eccellenza che rappresenta il riferimento dell’Esercito nel campo della simulazione addestrativa e per l’approntamento delle unità.