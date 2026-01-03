PHOTO
Attenzione ai divieti in occasione dell’edizione 2026 della Calza della Befana più lunga del mondo, in programma lunedì 5 gennaio. Il comando di Polizia Locale, con apposita ordinanza, ha disposto alcuni provvedimenti al traffico e alla sosta veicolare.
Di seguito i principali:
– dalle 11 fino a termine manifestazione, divieto di sosta con rimozione forzata a piazza S. Sisto, via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito; dalle ore 13 divieto di sosta anche in via Ascenzi, piazza dei Caduti, via Cairoli, piazza S. Faustino (intera piazza), via Signorelli, viale B. Buozzi (fino all’incrocio con via Cristofari), via Canevari (nel tratto compreso tra viale B.Buozzi e via Caparozzi);
– dalle 13 fino a cessata necessità sarà istituito il divieto di circolazione a piazza San Sisto e via Garibaldi con contestuale interdizione della circolazione in entrata da Porta Romana;
- dalle ore 14 divieto di circolazione anche a piazza Fontana Grande, via Cavour e piazza del Plebiscito;
– dalle ore 15,30 interdizione del traffico veicolare lungo il seguente percorso: via Ascenzi, piazza dei Caduti, via Cairoli, piazza S. Faustino (intera piazza), via Signorelli, viale B. Buozzi (fino all’incrocio con via Cristofari), via Canevari (nel tratto compreso tra viale B.Buozzi e via Caparozzi).
All’arrivo della calza davanti alla chiesa del Sacro Cuore, per consentire il passaggio dei Re Magi, sarà interdetto il traffico veicolare lungo il tratto di viale B. Buozzi (a partire dalla chiesa Sacro Cuore), via Signorelli, piazza San Faustino.
Durante lo svolgimento della manifestazione, in caso di necessità, potranno essere adottate ulteriori misure riguardanti sosta e traffico veicolare.
La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale (n. 886 del 19-12-2025).
Per ulteriori informazioni sulla calza della Befana più lunga mondo consultare la home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it.
