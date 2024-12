ALLUMIERE - Acrobazie e cultura, mercatini e spettacoli per bambini, oltre alla solidarietà. C’è un po’ di tutto nel Natale di Allumiere – intitolato Natale nel Borgo 2024 che ha preso il via l'8 dicembre con una serie di eventi e che proseguirà fin dopo Capodanno.

Da ricordare che il prossimo 6 gennaio alle 17.30, presso l’aula Nobile della Reverenda Camera Apostolica, l’associazione Proloco, in collaborazione con l’associazione delle contrade Agostino Chigi di Allumiere, presenterà il “Natale al tempo di Agostino Chigi”. Questo presepe rinascimentale riporta in vita la magia del Natale nella Allumiere cinquecentesca, un periodo ricco di storia e tradizioni.

L’evento, ideato da Augusto Amici, si propone di celebrare la nascita di Gesù contestualizzandola nel passato storico di Allumiere, quando la scoperta del prezioso minerale di allume trasformò il villaggio. La rappresentazione non è solo un omaggio alla spiritualità del Natale, ma anche un viaggio attraverso il tempo per riscoprire le radici culturali e storiche del luogo, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva unica e affascinante. Il 31 dicembre, a chiusura del 2024 in piazza della Repubblica, si svolgerà "Emozioni di Fine Anno" e "Capodanno in piazza della Repubblica".

Ad animare la serata ci saranno il cantautore Pierdavide Carone e il dj Amerigo Provenzano. Il 6 arriva la Befana e il 4 gennaio è in programma un'iniziativa di solidarietà promossa dalle associazioni sportive di Allumiere, Croce Rossa e Amministrazione comunale conclusione alle 16 presso la Palestra comunale.

