CERVETERI – Temperature altissime, bambini in una trappola infernale senza impianti di condizionamento. Per questo, per il troppo caldo, è stato chiuso l’asilo nido comunale “Gino Strada”. Erano stati i genitori dei piccoli a protestare e in seguito al sopralluogo dell’Asl di Rm 4 si è optato per sbarrare i cancelli a causa «delle temperature troppe elevate per garantire le condizioni di salute dei bambini». Ispettori sanitari che tra l’altro hanno anche emesso una serie di prescrizioni alla Filaf (la cooperativa che gestisce la struttura), esortando l’amministrazione comunale a stabilire l’ordinanza di chiusura. Arriva la presa di posizione del primo cittadino etrusco. «Non potevo non emettere l’atto che mi ha richiesto la Asl in base a quanto previsto dal Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute. Parliamo di bambini molto piccoli e non possiamo metterli in pericolo per nessun motivo. Capisco il grande disagio provocato a tutte le famiglie e mi spiace davvero della difficile situazione che questa forte ondata di calore ha provocato». Durissimo il commento dell’opposizione. «Tutti sapevano in amministrazione – sbotta Wilma Pavin, consigliere comunale – e nessuno ha mai provveduto ad un controllo mirato. Però poi si convocano i consigli comunali per verificare se veramente c’è maggioranza oppure no. Qui parliamo di sicurezza dei nostri figli, nipoti e insegnanti che sono costrette a fare del loro meglio. Chi doveva controllare che questa cooperativa fosse in regola?».

