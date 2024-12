CERVETERI - Approda in città, nell'ambito del Festival letterario etrusco, il primo concorso di poesia, "Caere in versi". La partecipazione al concorso è aperta a tutti, affermati o esordienti, senza alcuna limitazione di nazionalità. Tema del concorso: la città etrusca di Cerveteri, qualsiasi aspetto del territorio, della vita sociale e le sue peculiarità. I testi delle opere dovranno essere redatti in lingua italiana. Sono ammesse poesie dialettali o vernacolari purché recanti traduzione del testo in lingua italiana. Gli elaborati dovranno essere accompagnati da un modulo di partecipazione con dati anagrafici, una dichiarazione di originalità dell'opera e copia di un documento di identità valido. Le opere dovranno essere inviate alla biblioteca comunale entro le 12 del 21 giugno. Potranno essere consegnate a mano all'ufficio protocollo o tramite Pec all'indirizzo: comunecerveteri@pec.it in formato PDF. Una commissione valuterà le opere ricevute e selezionerà 10 poesie finaliste che saranno annunciate sul sito del Comune. I vincitori saranno proclamati durante la serata di premiazione il 12 luglio 2024.

