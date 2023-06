LADISPOLI – È caduto sul pavimento non riuscendo né a rispondere più al telefono e nemmeno al citofono di casa. Attimi di panico ieri mattina per un anziano di 80 anni malato di Alzheimer salvato fortunatamente dai vigili del fuoco di Cerenova e dai carabinieri della stazione locale di via dei Narcisi che hanno forzato il portone per accedere nell’appartamento. Nella palazzina di via Bari sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il pensionato al San Paolo di Civitavecchia. Le sue condizioni non sono gravi.

