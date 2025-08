S. MARINELLA - Le non buone condizioni del tempo che hanno determinato una evidente situazione di pericolo per i bagnanti e per le barche che si sono trovate a transitare nel bacino tirrenico in questo fine settimana, hanno costretto i mezzi della Capitaneria di Porto e del Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella ad intervenire per mettere in salvo un naufrago caduto da una imbarcazione in navigazione tra l’Elba e Ponza.

Il tempestivo intervento della guardia costiera quindi ha evitato il peggio, confermando ancora una volta il prezioso e insostituibile ruolo della Capitaneria di Porto nella tutela della sicurezza in mare e lungo le coste del nostro territorio. Tutto è iniziato nel pomeriggio di domenica, quando è giunta una segnalazione da parte di un diportista che, impegnato nel ripristino di un’avaria a bordo di una imbarcazione a motore di 16 metri, si è accorto che il secondo membro dell’equipaggio era caduto in acqua. La sala operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia ha immediatamente attivato l’intervento con una forte mobilitazione di mezzi marittimi e aerei. Sono usciti in mare la motovedetta CP 305, i battelli pneumatici GC B118 e GC B120, oltre a un mezzo nautico dell’Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella. È stato inoltre richiesto il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco di Roma, e sono stati allertati anche i sommozzatori del gruppo Dolphin di Santa Marinella. All'operaziome di soccorso si è unita anche la moto-barca dei Vigili del fuoco di Civitavecchia. Alle 18 circa, una bagnante ha avvistato un uomo in difficoltà a circa 500 metri al largo dello stabilimento Little Paradise.I bagnini dello stabilimento sono subito intervenuti con il pattino di salvataggio, raggiunti in pochi minuti dal battello GC B120 della Guardia Costiera, che ha recuperato il naufrago molto provato ma cosciente. L’uomo è stato poi trasportato al porticciolo turistico di Santa Marinella per le cure del caso. Nel frattempo, l’imbarcazione è stata messa in sicurezza e trasferita presso il porto turistico di Riva di Traiano. La Guardia Costiera ha colto l’occasione per rinnovare l’appello alla prudenza e alla prevenzione, rivolto a tutti gli utenti del mare.

