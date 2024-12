MONTALTO - "Le coste del Lazio, e in particolare quelle della provincia di Viterbo, stanno subendo un preoccupante fenomeno di erosione che rischia di compromettere non solo l'ambiente, ma anche l'economia e il turismo di queste zone." Lo dichiara il commissario di Noi Moderati della provincia di Viterbo Sergio Caci.

"Le cause di questa situazione sono molteplici: l'innalzamento del livello del mare, l'aumento della frequenza e dell'intensità delle mareggiate, la cementificazione delle coste e la scomparsa delle dune. E' necessario intervenire con urgenza per contrastare questo fenomeno e salvaguardare il nostro patrimonio costiero." Caci chiede alla Regione Lazio di mettere in campo un piano di interventi strutturali e non strutturali per la difesa delle coste.

"Tra gli interventi strutturali si possono prevedere la realizzazione di opere di ripascimento, la costruzione di barriere frangiflutti e la messa in opera di scogliere sommerse. Tra gli interventi non strutturali, invece, è importante promuovere una corretta gestione del territorio, contrastando l'abusivismo edilizio e tutelando le aree dunali." "Il presidente della XII Commissione - Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione - onorevole Nazzareno Neri, a giugno 2023 aveva riunito tutti i sindaci e le associazioni interessate al tema, "una iniziativa che fu apprezzata da tutti i partecipanti - continua Caci - e che diede la possibilità alla commissione stessa di raccogliere tutte le istanze dei presenti e sottoporle ai tecnici regionali." "Le coste rappresentano una risorsa preziosa per il nostro territorio - conclude Caci - e dobbiamo fare tutto il possibile per preservarle. Non possiamo permettere che l'erosione le cancelli per sempre».