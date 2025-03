CIVITAVECCHIA – Tutto secondo programma. Copione rispettato. Entro poche ore cambierà di nuovo lo skyline del lungomare. Sono in corso infatti le operazioni di smontaggio della Statua del Bacio alla Marina. Un addio o un arrivederci? Difficile a dirsi, considerato che è già la seconda volta che l’installazione arriva in città per poi lasciare la piazza dopo qualche anno. Nonostante la pioggia, diversi i cittadini che stanno seguendo le operazioni, scattando le ultime fotografie e girando qualche video. (SEGUE)