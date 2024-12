TOLFA - A Tolfa oggi è il grande giorno del 34^ Torneo dei Butteri Rionale e nell'aria si respira emozione, adrenalina e voglia di vincere per conquistare per un anno il potere territoriale. Oggi pomeriggio alle 18 si svolgerà presso il Polo Fieristico “La Nocchia” (Strada Santa Severa – Tolfa 14^ Km ad un passo dalle Terme Naturali del Bagnarello, la Necropoli del Ferrone e per i più audaci amanti del trekking il Monte Acqua Tosta) il 34° Torneo dei Butteri Rionale. Questo Torneo ieri è stato anticipato da una bellissima sfilata aperta dalla banda Giuseppe Verdi diretta da Stefania Bentivoglio e dal Gruppo Musici Sbandieratori di Tolfa, dietro a loro oltre 70 butteri di ogni etá a cavallo. La sfilata è stata presentata dell'esperto speaker e veterinario Alessandro Mellini. Durante la sfilata è stato presentato il meraviglioso Drappo realizzato per il Torneo di oggi. Durante la sfilata è stata consegnata ai famigliari una targa alla memoria del grande e indimenticabile buttero FRANCO Bentivoglio, che ha fatto della tradizione di Tolfa la sua passione e ne ha costruito parte della sua Storia, cavalcando sul campo dei vari Tornei dei Butteri e sfidando gli avversari sulla pista nella Corsa dei cavalli al fantino in onore di Sant'Egidio, il Palio di Sant'Antonio Abate e il Palio di San Giuseppe. Sulla targa è stato scritto: "A Franco che ha trascorso tutta la sua vita tra i beni più preziosi della nostra maremma. Buttero, fantino, tecnico addestratore di cavalli vincenti, il cui animo generoso è stato sempre legato fortemente a Tolfa". Al termine della sfilata molti dei partecipanti sono stati alla Sagra della Bistecca del Rione Cappuccini dove è stato proiettato per la seconda volta il video. Appuntamento oggi pomeriggio al Polo Fieristico de La Nocchia per tifare il proprio Rione e tenere ti i colori di Tolfa e la Tolfetanità. Ad aprire la Competizione Sportiva Equestre alle ore 18.00 con lo speaker Massimo Morra, l’esibizione di coreografie del Gruppo Musici Sbandieratori di Tolfa, grande novità di questo Torneo. A contendersi la Bandiera saranno Rione Rocca (colori bianco e rosso), presidente Veronica Vannicola. Butteri: Riccardo Fracassa, Andrea Fracassa, Luca Verbo, Ivano Cimaroli. Rione Poggiarello (colori giallo e verde), presidente: Franco Smacchia; aiuti Annalisa Gabrielli e Veronica Smacchia. Butteri: Stefano Olivetti, Luca Corrado, Marco Santacroce, Giulia Caparbi. Rione Cappuccini (colori bianco e celeste), presidente: Mauro Maranini, vicepresidente Stefania Fiorucci. Butteri: Giulio Onori, Alendro Dini, Pierluigi Befani. Rione Lizzera (colori bianco e verde), presidente Stefano Della Corte aiutato da Lucia Tagliani e da Livio Santoni. Butteri: Stefano Della Corte, Livio Santoni, Guido Agostini, Sara Corrado. Rione Sughera (colori giallo e rosso), presidente: Alessio Vannicola, aiuto Stefania Marcelli. Butteri: Pierluigi Papa, Alessandro Papa, Alessio Testa (riserva Carlo Papa). Rione Casalaccio (colori verde e rosso), presidente Dario Cascianelli; Butteri: Marta Papa, Daniele Piermarini, Luca Buzzi, Alfredo Stampigioni. Rione Battaglione (colore giallo e azzurro), referente Francesco Fiorucci. Butteri: Francesco Fiorucci, Vincenzo Bellocco, Remo Mellini, Giada Cammilletti. A fare da speaker Massimo Morra.

Saranno i giudici/cronometristi di Siena, giunti per l’occasione, a seguire insieme al Team tecnico di Tolfa tutto il Torneo dei Butteri Rionale suddiviso in tre prove. La prima è il "Gioco dell'anello". Il primo cavaliere prende la lancia, parte e suona il “campano”, salta l’ostacolo e si dirige a prendere l’anello più piccolo, poi passa la lancia al secondo cavaliere che esegue lo slalom tra le paline e corre a prendere l‘anello medio. Si avvicina al cancello e passa la lancia al terzo cavaliere che si dirige a prendere l’anello più grande, posa la lancia, apre e chiude il cancello prende il gongolo. Conclude la prova rompendo le brocche e chiude il tempo suonando il “campano”. Seguirà la seconda prova: il "Gioco del cappello" che consiste nel partire al galoppo, prendere il cappello posto sul “ciocchetto” tornare al punto di partenza, girare intorno al “ciocchetto”, riposizionare il cappello e tornare al punto di partenza per chiudere il tempo. Tale prova viene fatta da tutti i cavalieri di tutte le squadre a due a due. La novità di questo Torneo 2024 è che alle ore 20 circa, al termine della prima e seconda prova, sarà possibile cenare con prodotti street food in loco. Il campo è stato infatti illuminato con 6 torri faro. In questo momento di pausa della gara si potrá ammirare sugli spalti un meraviglioso e grandioso spettacolo di "Teatro Equestre". scena sotto il cielo di Tolfa, uno show serale di altissimo livello artistico con Thais Caneppele, Valentina Maffei, Valentino Testa, Edoardo Belli, Stefano Della Corte, Andrea Ortenzi, Massimiliano Ortenzi, Letizia Benedetti, Roberto Marziali ed Alex De Martino.

A seguire si svolgerà la terza prova che è quella di abilità. La squadra composta da tre cavalieri entra in campo, si posiziona in una zona contrassegnata ed aspetta l’entrata del vitello. Quando parte il tempo i cavalieri devono mostrare la tecnica del buttero con il bestiame, aggiornata secondo i parametri moderni. Tale gioco viene monitorato anche da un team di veterinari nel rispetto psico-fisico degli animali, atti ritenuti non consoni portano alla squalifica della squadra. Avviene la mercatura “a colore” lavabile e il posizionamento del merco al centro del campo che chiude il tempo della prova. Al termine fi questa avvincente competizione sportiva si decreterà la squadra vincitrice sommando i tempi di tutte le prove: i vincitori di diritto passeranno al 54° Torneo dei Butteri Regionale che si disputerà il prossimo 15 agosto. Il Torneo dei Butteri Rionale è organizzato dalla Pro Loco di Tolfa, con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Tolfa, dell'Università Agraria di Tolfa e di Tolfa Città Slow e in collaborazione con: Rione Rocca, Rione Poggiarello, Rione Cappuccini, Rione Lizzera, Rione Sughera, Rione Casalaccio e Rione Battaglione. Eccezionale il lavoro del presidente della Pro Loco Felice Tidei, della attivissima vicepresidente Angela Ceccarelli e del consigliere Mauro Testa che con Italo Ciambella ha sistemato il campo. La buona riuscita del Torneo è grazie e per merito dei volontari Mauro Testa, Italo Ciambella, Carlo Dini, Mauro Cascianelli, Edoardo Marini, Emiliano Marini, Asd Cavalieri Tolfa, Stefano Tofoni, Stefano Perfetti, Giuseppe Ricotta, Jessica Marcucci, Giuseppe Testa, Francesco Fiorucci, Remo Mellini, le Forze dell’ordine, la polizia locale, il team veterinario e quello sanitario e team tecnico Siena-Tolfa. Tolfa rimane ieri come oggi, eccellente vetrina per giovani promesse nel mondo equestre ad ogni livello di competizione sportiva. Il paese collinare ha saputo istituire un registro anagrafico della razza di cavalli autoctona, definita nel 1992 in estinzione, con la denominazione di Cavallo Tolfetano oggi conosciuto in tutta Italia ma anche all’estero grazie ad atleti tolfetani che prendono sempre più parte a Competizioni Equestri Europee. Ma non solo, il 14 luglio 2024 è stato presentato ufficialmente il Documentario "Il Torneo dei Butteri" voluto dalla Pro Loco e realizzato da Mirror Media Art, un lavoro di ricerca e montaggio durato un anno, da parte dei professionisti Luigi Sestili e Fabrizio Antonacci, che ha ripercorso più di mezzo secolo di storia di questo Torneo. Saranno attivi i volontari della CRI di Allumiere e Tolfa, i volontari della prociv, la polizia locale, le forze dell'ordine e il maniscalco Franco Smacchia. A offrire le coppe per il primo, il secondo e il terzo Rione è stata l'Asd Tolfa Calcio del presidente Alessio Vannicola. Sponsor dell'evento Conad Tolfa, Gommista Flli Spanò e Tabaccheria Marcelli. Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo Rione riceveranno invece un buono per una cena offerto da trattoria Il Rischio Allumiere, La Loggetta e la Caballera ieri e stato attivo il dottor Fabrizio Vannicola oggi invece al.campo ci sará un medico ASL. Alla sicurezza dei cavalli ci penserà il veterinario Luigi Rocchi.

