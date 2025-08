Brutto incidente sulla Cassia nord, alle porte di Viterbo. Nel primo pomeriggio di oggi, un autobus Cotral è finito fuori strada, ribaltandosi, all'altezza del negozio Pittarosso. Il mezzo, che viaggiava in direzione Montefiascone-Viterbo, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso aderenza, capovolgendosi. A bordo si trovavano diversi passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti feriti nell'impatto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che hanno prestato le prime cure: nessuno risulterebbe in gravi condizioni. Gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e si sono occupati della gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA