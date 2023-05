LADISPOLI - “Buon compleanno Ilaria”. Grande successo per il concorso dedicato ad Ilaria Alpi e rivolto ai bambini dell’istituto scolastico di Ladispoli intitolato proprio alla giornalista uccisa a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. In occasione del suo 62esimo compleanno (l’inviata del tg3 l’avrebbe compiuto il prossimo 24 maggio), è nata l’idea di spingere alunni e alunne dai 3 ai 14 anni della scuola a partecipare attraverso un testo in prosa o in poesia oppure con un elaborato grafico ed esprimersi sul tema della guerra e della pace. La giornalista stava indagando su un traffico internazionale d’armi e rifiuti tossici illegali. Le informazioni raccolte, l’esito delle indagini e la vera causa della sua morte non sono ancora noti e sono coperti da segreto di Stato. Gli alunni si sono impegnati a fondo con disegni e testi bellissimi, votati da una giuria. Emozionata la dirigente scolastica Maria Bevilacqua. Referenti del progetto, le docenti Giada Laganà e Federica Benfatti che poi hanno premiato i primi tre di ogni categoria alla presenza dei genitori nell’aula magna dell’istituto di via Varsavia. Per l’infanzia i migliori disegni sono stati quelli di Alessio Palumbo, arrivato primo e poi Andrea Baris e a seguire Tommaso Liuzzi. Sempre nel disegno ma nella primaria (prima e seconda classe) podio più alto per Matteo Puccilli ma applausi scroscianti anche per Eleonora Fauci medaglia d’argento. Al terzo posto Pablo Garofalo e Asia Lucantoni. Sempre per la primaria, ma in riferimento alle classi 3°, 4° e 5°, primo Emanuel Pessolano, a seguire Alessandro Piu e Adriano Piazzai. Nella secondaria prima Alice Saraceno, al secondo posto Matteo Capogreco e terzo Luca Marini. Dai disegni alla prosa. Per la primaria (dalla terza alla quinta) Matteo Campanari, Aldo Luongo ed Emma Magliano sono i primi tre. Nella scuola secondaria Gaia Maggini, Giulia Gravino e Irene Tarantino. Infine la poesia. Nella primaria (sempre dalla terza alla quinta) Lucrezia Maria Rosone, Gabriele Cesarini e Mirko Costantini sul podio. Per la secondaria Claudia Matticoli, Michelle Imperato ed Emma Di Patrizio.

