ALLUMIERE - La vicesindaca e assessora all'Istruzione del Comune di Allumiere, Marta Stampella, promotrice di una importantissima iniziativa. Partirà lunedì 26 febbraio, infatti, il progetto tra l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (sezione di Civitavecchia) e l'Istituto di Istruzione Secondaria di Allumiere promosso dalla vicesindaca e assessora all'Istruzione del Comune di Allumiere Marta Stampella.

Gli avvocati, esperti in diritto penale e civile, metteranno a disposizioni dei giovani la loro professionalità ed esperienza per affrontare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Gli incontri hanno una durata di circa un’ora e si rivolgono a piccoli gruppi di studenti per consentire una maggior interazioni tra costoro e i relatori. Il progetto segue il format già presentato negli istituti G.Baccelli e l'Istituto alberghiero di Civitavecchia, dove i ragazzi hanno manifestato grande interesse e partecipazione.

Lo scopo è quello di offrire agli studenti gli strumenti per l'educazione e la consapevolezza, con l'obiettivo di aiutare i giovani e le loro famiglie a comprendere le implicazioni legali delle condotte poste in violazione della legge, sensibilizzando i ragazzi al rispetto dell'altro, trasmettendo loro nozioni e informazioni sul concetto di bullismo (e di cyberbullismo), sulle forme di bullismo esistenti, sulla responsabilità civile e penale a carico del soggetto attivo e sulle conseguenze che ne scaturiscono per chi ne è la vittima e fornendo a quest’ultima strumenti e mezzi necessari per potersi difendere legalmente dai fatti illeciti subiti.

