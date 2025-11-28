CERVETERI - Incontro proficuo tra gli abitanti di via di Zambra, riuniti recentemente in un comitato, e l'amministrazione comunale di Cerveteri che si è tenuto nei giorni scorsi in municipio alla presenza della sindaca, Elena Gubetti. Non solo: hanno raggiunto la sede comunale pure gli assessori ed esponenti della Polizia Locale di via Friuli. Il confronto, infatti, richiesto dai cittadini di Zambra, è servito per fare il punto sulle problematiche che affliggono l'area a sud della città, da troppo tempo alle prese con diverse criticità. La popolazione locale in questi mesi si è fatto sentire per le condizioni pessime delle arterie stradali, ma anche per la scarsa illuminazione che suggestionato non poco chi vive nella zona temendo che le tenebre possano favorire i ladri. Non meno importante il nodo legato ai trasporti: sulla via non c’è nemmeno una fermata del bus e mamme e papà devono organizzarsi per accompagnare i loro figli in città o nelle stazioni ferroviarie del litorale. I residenti, dunque, alla giunta comunale hanno inoltrato alcune proposte. Un primo passo verso la possibilità di ricevere qualche buona notizia, si spera nel più breve tempo possibile. Al momento tra le parti ci sarebbe la massimi disponibilità nel cercare di risolvere alcune priorità, dopo le tensioni delle scorse settimane. La rappresentanza che ha incontrato le istituzioni si è detta fiduciosa. Quello dei tour della classe politiche nelle periferie etrusche è una delle richieste maggiore dei cittadini che invocano possa accadere lo stesso anche a Cerenova e Campo di Mare ad esempio. I disagi sono sempre gli stessi tra buche, viabilità da rivedere, degrado.

