CERVETERI – Buche e frane. La periferia etrusca continua a sbriciolarsi sotto i colpi del maltempo. In via di Ceri dopo lo smottamento del 2024 la strada è ancora chiusa. Ora i residenti temono di vivere la stessa situazione in un’altra zona. «In via di San Paolo, salendo verso San Martino, ci sono dei massi che si sono staccati. Ho chiamato i vigili urbani ma non è stato messo nulla, nemmeno un segnale di pericolo. Se percorrere questa strada fate attenzione, perché la caduta dei sassi, in questi giorni, è aumentata», è il post sui social di Anna che mette in guardia la popolazione. «Se chiudono anche questa di strada come via di Ceri noi delle frazioni siamo a posto» scrive Sergio piuttosto preoccupato. Dai crolli alle voragini sull’asfalto. Buche enormi sono comparse dopo le piogge degli ultimi giorni in via di Zambra, prima del cavalcavia. «Di notte sono rimaste danneggiate diverse auto. Al momento la buca di circa 20 centimetri di profondità non è segnalata ed è ricoperta di acqua», critica Massimo, residente.

