CERVETERI - Strade che sono colabrodo, seminate da buche e voragini colme di acqua. Alle Due Casette, frazione di campagna del comune di Cerveteri, le piogge cadute nei giorni scorsi hanno danneggiato l’asfalto, rendendolo pericoloso agli automobilisti. I residenti non ci stanno, chiedono che la via provinciale Furbara-Sasso, un'arteria molto frequentata anche da chi viene dal viterbese, venga messa in sicurezza una volta per tutte. «Ci sono dossi alti e gli ostacoli dei pini sulla strada, che ne fanno un percorso molto difficile - afferma Alberto, commesso in un negozio- . Con le piogge, tra l'altro, il problema si ingrandisce, visto che anche i tir che scaricano e caricano la merce hanno difficoltà nel transitare. Bisogna trovare una soluzione, il sindaco Gubetti ci ascolti». La protesta entra nel vivo e del caso se ne sta occupando il consigliere comunale Gianluca Paolacci, che da luglio esorta l'amministrazione ad intervenire su un’area molto pericolosa. «Di chiunque sia la titolarità delle strade - commenta Paolacci - è arrivato il momento che questa maggioranza abbia un po’ di coscienza, e intervenga per tutelare i cittadini delle Due Casette. Ci vuole poco per poter dare un volto diverso alla Furbara-Sasso, a tutela degli automobilisti e degli abitanti del posto».

I cerveterani chiedono un restyling della pavimentazione in tante altre zone come via Settevene Palo, via Fontana Morella nella parte di Campo di Mare e via di Zambra.

