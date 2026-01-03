LADISPOLI – Dopo le piogge si aprono le crateri sul manto stradale. In molte zone della città i residenti e gli automobilisti continuano a puntare il dito contro la presenza di buche che sono diventate più grandi evidentemente per causa del maltempo. Segnalazioni nel quartiere Campo Sportivo in via delle Magnolie ma anche in via dei Fiordalisi. «In realtà con le piogge intense di questo periodo – è quanto scrive Daniela pubblicamente – si sono aperte vere e proprie voragini, pericolosissime per automobilisti motociclisti e pedoni. Sono buche enormi dovute per lo più alla distruzione del manto post fibra mai più rifatto nuovo. Servono maggiori controlli». Testimonianze arrivano pure in altre zone della città. ©RIPRODUZIONE RISERVATA