Un’azienda ortofrutticola del viterbese sequestrata e due imprenditori denunciati persfruttamento del lavoro. E’ l’esito delle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Viterbo che questa mattina, con il supporto del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, su delega di questa Procura, hanno dato esecuzione l’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal gip

Secondo gli investigatori nel periodo compreso tra l’inizio del 2022 e l’estate del 2023, gli imprenditori avrebbero ssunto alle proprie dipendenze numerosi cittadini stranieri (prevalentemente provenienti da paesi extra UE), sottoponendoli a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

In particolare gli operai impiegati nella lavorazione dei campi sono stati costretti a sottostare a condizioni lavorative caratterizzate da: lunghissimi turni di lavoro (dall’alba al tramonto, anche fino a 12 ore al giorno), talvolta anche con esposizione alle intemperie; mancata fruizione del riposo settimanale, delle ferie e del periodo di malattia retribuito; calcolo delle retribuzioni in modo palesemente difforme da quelle previste dai contratti nazionali e provinciali; corresponsione della parte “in nero” mediante contanti.

“Lo stato di bisogno dei lavoratori – si legge nella nota del procuratore capo Paolo Auriemma – rappresenta un altro elemento costitutivo del delitto provvisoriamente contestato. Infatti, i lavoratori - provenienti da paesi poverissimi in cui vige una situazione socio-economica disastrosa - sono giunti in Italia dopo lunghi e rischiosi viaggi, durante i quali in alcuni casi hanno anche attraversato il Mediterraneo esponendosi al pericolo perché mossi dall’impellente necessità di trovare un lavoro, mediante il quale percepire risorse necessarie a garantire il proprio sostentamento, nonché quello delle famiglie rimaste nei paesi d’origine”.

L’attività investigativa è stata sviluppata per mesi attraverso acquisizioni documentali, l’escussione di tantissimi dipendenti, servizi di osservazione, accessi ispettivi ed altre iniziative di polizia giudiziaria che hanno permesso anche di documentare la mancata assegnazione ai lavoratori di calzature e indumenti idonei da utilizzare in caso di pioggia e l’assenza delle condizioni di sicurezza durante il loro spostamento a bordo di mezzi agricoli, con conseguente rischio per la loro incolumità.

Alla luce del predetto quadro indiziario, il gip ha emesso l’ordinanza con la quale è stato disposto il sequestro preventivo dell’intera azienda agricola, che sarà affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale al fine di evitare ripercussioni negative sui livelli occupazionali dell’impresa o compromettere il valore economico del complesso aziendale evitando, allo stesso tempo, che si verifichino ulteriori situazioni di grave sfruttamento lavorativo.

“L’inchiesta in parola – sottolinea il procuratore capo Auriemma – ha riguardato un settore ed una fenomenologia da sempre inseriti tra gli obiettivi prioritari di questa Procura della Repubblica, come evidenziato anche in precedenti analoghe indagini”.