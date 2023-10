ALLUMIERE - La strada killer Braccianese Claudia colpisce ancora: ieri in tarda mattinata scontro tra un autobus Cotral e una automobile. La strada che da Civitavecchia porta ad Allumiere e Tolfa è già pericolosa ma quando piove lo è ancora di più e probabilmente ciò è la causa dello scontro tra il pullman del Cotral che andava ad Allumiere e l'automobile che scendeva verso Civitavecchia. Sul posto sono giunti tempestivamente due vigili della Polizia locale di Allumiere che hanno proceduto ai rilevamenti del caso e hanno prontamente ripristinato la viabilità. Per fortuna l'incidente non ha registrato feriti. Alcuni pendolari che erano sull'autobus sono scesi e hanno proseguito a piedi il percorso. Sempre ieri ma di pomeriggio si è registrato un altro incidente: una residente di Civitavecchia scendendo da Allumiere ha perso il controllo dell'auto ed è finita fuoristrada; per fortuna la donna non è rimasta ferita e con l'ausilio del marito che è giunto sul posto ha portato via la sua auto.

