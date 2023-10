LADISPOLI - Maxi sequestro di hashish dopo un rocambolesco inseguimento per le vie del centro. Gli agenti del commissariato di polizia, diretti dal dirigente e vicequestore Paolo Delli Colli, hanno individuato e fermato un auto con a bordo due persone sospettate di spaccio di stupefacenti. I due, italiani, per sfuggire alla cattura hanno urtato altre vetture rischiando di investire un motociclista salvo per miracolo. Prima di essere bloccati dagli agenti hanno tentato inutilmente di liberarsi di circa 3 chili di droga gettandola dal finestrino dell'auto in corsa.