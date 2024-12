FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino ha adottato un provvedimento significativo, in accordo con la Prefettura di Roma: l‘Ordinanza di divieto dei “botti di Capodanno, ed il sindaco, Mario Baccini, ha dichiarato come questa decisione sia stata in linea con quella di numerose realtà comunali, che hanno intrapreso la stessa azione, in uno sforzo collettivo, per cercare di garantire maggiore sicurezza durante le festività.

«Purtroppo, nonostante la presenza attiva delle Forze dell’Ordine sul territorio, le esplosioni sono state numerose, rendendo difficile individuare i trasgressori, ha dichiarato il sindaco, – Tuttavia, l’importanza dell’Ordinanza rimane fondamentale ed assume un carattere di principio volto alla tutela delle persone e degli animali. L’amministrazione, pur sapendo che il fenomeno è di difficile controllo, ha il dovere di emanare linee guida che, nel tempo, possano generare effetti sociali e culturali, promuovere il cambiamento ed il miglioramento di alcune tradizioni popolari che vanno riviste e sensibilizzare le generazioni future al rispetto verso il prossimo”, ha concluso il pimo cittadino.

L’ordinanza, come quella adottata da altri Comuni, vietava l’utilizzo di materiali esplodenti, botti, fuochi d’artificio e giochi pirotecnici. Ed era stata attivata «per tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone e degli animali, oltre che per evitare danneggiamenti a beni pubblici e privati».