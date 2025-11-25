CERVETERI – Una storia di violenza ripetuta nel tempo. La ex ancora picchiata, in mezzo alla strada davanti al bimbo. Le minacce cruenti: «Vi do fuoco», la paura che stavolta potesse finire male per una donna e il figlio, proprio nella settimana della “Giornata Internazionale della Violenza contro le Donne”. L’incubo però è finito perché i carabinieri hanno arrestato l’uomo, un 35enne che vive a Ladispoli, già noto alle forze dell’ordine sempre per gli stessi reati. Tanto che in passato era stato sottoposto a ordinanze restrittive per maltrattamenti in famiglia, lo stesso reato per cui è finito in manette ancora una volta. La vittima si era rivolta alla caserma di via Pertini con lividi e nuovi segni di percosse subite. E da lì i militari, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia, si sono subito attivati. Delle avvisaglie c’erano state anche nella scorsa estate ma l’ultimo episodio, quello avvenuto in pieno centro di fronte a passanti e automobilisti, ha senza dubbio aggravato la situazione. La gelosia avrebbe continuato ad accecare il violento che si è avvicinato alla ex passando presto dalle parole ai fatti. Nel frattempo proprio oggi musica, arte, incontri e teatro. Cerveteri aderirà alla “Giornata Internazionale della Violenza contro le Donne” proponendo una giornata ricca di eventi tutto il giorno. Una iniziativa del Comune in piena sinergia con il Centro antiviolenza “Le Farfalle” di via dei Bastioni diventato in questi due anni un punto di riferimento fondamentale per l’ascolto, la tutela e il sostegno delle vittime di soprusi dei propri mariti o ex compagni. Centinaia e centinaia finora i casi seguiti dal team specializzato. Saranno coinvolte le associazioni del territorio in una serie di appuntamenti che si svolgeranno all’interno dell’aula consiliare al Granarone al mattino, in sala Ruspoli in piazza Santa Maria ma anche nel pomeriggio. A Ladispoli le donne si raduneranno al Gran Bar Nazionale alle 16. «Sarà un momento per ascoltarci, confrontarci e sostenerci – commenta Caterina De Caro del gruppo “Rete Rosa” -, per dare voce al coraggio, alla dignità e alla forza di ogni donna. Insieme possiamo dire No alla violenza e Sì al rispetto e alla libertà».

