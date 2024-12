LADISPOLI - L’area del bosco di Palo, di via Corrado Melone, presto sarà di proprietà comunale. La sua acquisizione rientra tra le voci inserite nella manovra di bilancio da 7milioni di euro approvata dal consiglio comunale.

Si tratta della stessa area che in questi anni il Comune ha utilizzato per la relizzazione del primo Summer Fest, di eventi sportivi, e adibita anche a parcheggio in occasione delle due edizioni passate delle Frecce Tricolori.

«Si tratta di un’area privata - ha spiegato il delegato Filippo Moretti - concessa dal proprietario in comodato d’uso gratuito». Stesso proprietario che ora «ha deciso di alienarla, inviando al Comune la sua offerta» pari a 200mila euro. Una cifra più che accessibile ed “onesta” per l’amministrazione che ha così deciso di procedere andando ad incrementare il patrimonio naturale esistente.

L’unica area del bosco di Palo di proprietà comunale è, al momento, infatti, solo «quella recintata», come ha precisato sempre Moretti.

Ora, con l’acquisizione anche del tratto privato, il polmone verde “crescerà” di ben 5 ettari in più.

BOSCO DI PALO ANCORA CHIUSO AL PUBBLICO

Resta, intanto, ancora off limits per i ladispolani l’area comunale del Bosco di Palo. A causare la chiusura dei cancelli a ottobre scorso era stata la presenza di alcuni parassiti che sono andati a minare la stabilità di alcuni alberi presenti all’interno. «Siamo in attesa delle autorizzazioni da parte della Regione Lazio per procedere con gli interventi di manutenzione», ha spiegato sempre il delegato e consigliere comunale Filippo Moretti. «Abbiamo già sollecitato gli uffici competenti», ha concluso.

ALBERI MALATI ANCHE A VALCANNETO

Problemi di sicurezza, nei mesi scorsi, si sono verificati anche al bosco di Valcanneto, la frazione etrusca. A causare i disagi la presenza di un fungo che ha attaccato alcune delle querce presenti all’interno dell’area verde. In quel caso, però, a segnalare la situazione erano stati gli “Amici del bosco” e l’esperto Antonio Pizzuti Piccoli che aveva redatto una perizia poi inviata al Comune etrusco per chiedere degli interventi concreti.

