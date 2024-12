LADISPOLI - In pagamento le borse di studio per l’anno scolastico 2023/2024. Gli studenti maggiorenni o le famiglie possono ritirare il proprio contributo in qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale senza necessità della carta ma semplicemente comunicando all’operatore di dover ritirare la borsa di studio attraverso la consegna della Carta Postepay “Borsa di Studio” ed esibendo il codice fiscale e documento di identità in corso di validità. Per gli studenti già beneficiari della borsa di studio negli anni passati l'accredito avverrà direttamente sulla Carta Postepay.

