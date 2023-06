TARQUINIA - Il litorale viterbese di Tarquinia preso d’assalto in questo weekend di giugno: stabilimenti balneari, ristoranti e centro storico presi d’assalto. In tanti hanno scelto la località costiera viterbese per trascorre il tempo libero, tra mare e cultura. Un binomio che è punto di forza della località che anche quest’anno vede confermarsi le “Tre vele”, assegnate dalla Guida blu.

Da oltre vent’anni, la Guida Blu, di Legambiente e Touring Club Italiano, stimola e orienta le villeggiature di quanti preferiscono scegliere la propria meta estiva all’insegna della responsabilità e della qualità ambientale.

Le vele, assegnate da 1 a 5, punteggio massimo, sono il vessillo assegnato ai comuni più meritevoli attraverso i dati raccolti da Legambiente. Un simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. Un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria. Tarquinia conferma un’ottima posizione, promossa da una politica che punta tutto proprio sul binomio ambiente e cultura. Tra gli indicatori relativi alla località, figurano due petali su cinque per quanto riguarda lo stato di conservazione del territorio e del paesaggio; due punte nella stella sulla qualità dell'accoglienza e la sostenibilità turistica della località; e un castello ad indicare una località che offre luoghi di interesse storico-culturale, musei e siti archeologici. Tutti elementi che contribuiscono a rendere il litorale di Tarquinia tra le mete preferite dai turisti, italiani ma anche tanti stranieri, per questa stagione estiva 2023 che promette incassi da tutto esaurito.

