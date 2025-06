TARQUINIA – Musica fino a sera, tanti sorrisi, brindisi e taglio del nastro. Lo stabilimento balneare “Bonita Beach Club” di Tarquinia Lido ha inaugurato la sua prima stagione balneare. La cerimonia d’inaugurazione si è svolta domenica pomeriggio 1 giugno 2025; al tradizionale taglio del nastro, che i gestori hanno definito «un gesto che racchiude un mondo», hanno partecipato i soci Ilias Brodolini, Angelo Massone, Andrea Ortu, Matteo De Mutiis e Marco De Muttis e gli assessori comunali Sandro Celli e Andrea Andreani.

Lo stabilimento, di proprietà comunale, è stato completamente riqualificato grazie a un intervento congiunto degli assessorati ai Lavori pubblici e al Demanio. La gestione è stata affidata tramite un bando triennale alla nuova società, che ha dato subito un segnale di rilancio della struttura.

«Bonita beach club nasce dal desiderio di creare uno spazio dove la bellezza incontra la libertà, dove ogni onda racconta una storia e ogni tramonto accoglie nuove emozioni. Qui non si viene solo per il mare, ma per ritrovarsi, per vivere e per sentire».

«Vogliamo rilanciare lo stabilimento balneare – dicono i cinque soci gestori – con un’offerta variegata in grado di soddisfare le richieste dei clienti, sia grandi che piccoli. Poi, dalle ore 18, musica di qualità fino a tarda notte. Il Lido di Tarquinia ha delle grandi potenzialità – concludono i gestori – con l’aiuto dell’amministrazione comunale possiamo rilanciare il nostro litorale. Grazie a chi ha creduto, a chi ha costruito, a chi ha aspettato. Da oggi Bonita è di tutti».

Un grande sospiro di sollievo per le famiglie tarquiniesi che possono contare su un nuovo punto di ritrovo e intrattenimento per i ragazzi che non saranno più costretti a spostarsi nei comuni limitrofi per trovare svago.

