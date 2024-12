RONCIGLIONE - Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi all’ex cava in località Cinelli, a Vetralla, questa mattina l’onorevole Mauro Rotelli, si è recato in visita all’ex Magazzino Materiali per la Difesa Nbc di Ronciglione, accompagnato dal consigliere provinciale Nello Campana. «La visita all'interno dell'Infrastruttura militare è stata una utile opportunità per constatare come i lavori di bonifica bellica stiano procedendo senza interruzioni; successivamente, i 26 ettari saranno interessati dall’altrettanto importante bonifica ambientale. Queste attività sono fondamentali nel processo di bonifica definitiva e riconsegna del sedime alle attività civili», ha affermato Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati, che, a mergine della visita, ha incontrato i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, e il commissario della Riserva naturale Lago di Vico, Alessandro Pontuale. «Colgo l’occasione - ha aggiunto il deputato viterbese - per ringraziare il colonnello Capozzi, direttore del Centro Tecnico Logistico Interforze Nbc, e il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, per il supporto alla visita odierna e per la gestione delle attività di bonifica in questo sito particolarmente importante per tutta la Tuscia». L’onorevole Rotelli, che ha seguito l’iter sin dall’insediamento alla presidenza della Commissione Ambiente, si è sempre mostrato particolarmente sensibile alle tematiche ambientali: «È nostro dovere ricucire le ferite del territorio e fare in modo che non accadano più», aveva infatti commentato al termine del sopralluogo all’ex cava Cinelli.

