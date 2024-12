SANTA MARINELLA – Si terrà sabato, la celebrazione della ricordanza dei bombardamenti del 7 settembre 1943.

Nel voler ricordare la strage di civili avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 settembre del 1943, la cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia di commemorazione (ore 11) presso il Monumento ai Caduti, in Via della Libertà.

Durante la cerimonia sarà deposta una corona d’alloro.

Chi non conosce questo “spaccato” di storia avvenuto 81 anni fa, non può sapere che la notte del 7 settembre del 1943 undici civili di Santa Marinella persero la vita e decine furono feriti durante il bombardamento della Raf, la Royal Air Force inglese, che sganciò una serie di bombe su Capolinaro e in zona Pirgus, nei pressi dell’attuale scuola elementare.

“Una triste pagina di storia per troppo tempo dimenticata – dice il Comitato 7 settembre 1943 - che vogliamo onorare e ricordare come uno degli avvenimenti storici più significativi della nostra cittadina. Senza memoria non c’è futuro ed è quello che ci proponiamo per ridare dignità alla storia e alle vittime che quella notte persero la vita”.

La strage venne riportata sulle pagine di quei giorni del Corriere della Sera con una attenta descrizione dei fatti e i nomi delle vittime. Tra questi la moglie dell’attore Riento, che perse la vita sotto le macerie della sua villa, colpita da una bomba e Stefano Cavolina.

