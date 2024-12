Nella giornata di ieri il maresciallo capo Francesco Lusini ha assunto l’incarico di comandante della Stazione carabinieri di Bomarzo. Quarantunenne, originario della Tuscia viterbese, proviene dalla sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bracciano. Formatosi dapprima alla scuola carabinieri di Iglesias, poi alla scuola marescialli di Velletri e Firenze, l’ispettore ha prestato servizio anche alla Stazione di Palermo San Filippo Neri e alla sala operativa del Comando generale dell’Arma a Roma, facendosi apprezzare per competenze diversificate, slancio e sensibilità istituzionale. Al maresciallo Capo Lusini vanno gli auguri del comandante provinciale di Viterbo, colonnello Massimo Friano, certo che saprà ben figurare e far sentire ai cittadini di Bomarzo la vicinanza e l’operato dell’Arma dei carabinieri in favore di tutta la collettività.