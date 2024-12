Per sfuggire ai cinghiali si perdono nei boschi di Bomarzo. Brutta avventura per una coppia americana, moglie e marito, in visita nella Tuscia. Nel primo pomeriggio di oggi si sono persi nei pressi della necropoli di Santa Cecilia. Secondo quanto ricostruito, i due, di 27 e 28 anni, stavano facendo una escursione nelle zone dalla piramide etrusca e della necropoli di Santa Cecilia quando, lungo uno dei percorsi dell’area, sono stati raggiunti da un gruppo di cinghiali. I due spaventati sono scappati ma si sono reciprocamente persi di vista e hanno perduto anche l’orientamento. Hanno quindi dato l’allarme, poco prima delle 14.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno adottato le tecniche della topografia applicata al soccorso per rintracciare i due scomparsi.

In breve tempo sono riusciti così a trovare il marito lungo un sentiero e la moglie poco dopo che era finita a ridosso di un piccolo strapiombo per fortuna senza conseguenze.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i forestali oltre al personale sanitario del 118 che era stato allertato per precauzione.

La coppia, comunque, non ha richiesto cure mediche.