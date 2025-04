SANTA MARINELLA - Si è conclusa domenica la quarta edizione del Boat Days, la mostra mercato della piccola nautica.

Nel corso dei due weekend, il porticciolo turistico ha accolto migliaia di appassionati e visitatori, offrendo una esperienza all’insegna dell’innovazione.

L’intera area espositiva, ha registrato il sold out. Organizzato dal Consorzio Mare Lazio, con la partecipazione della Regione Lazio, il contributo del Comune e il patrocinio di Confindustria Nautica, Coni, Sport e Salute e la Guardia Costiera, Boat Days, si è confermato un evento imperdibile per gli operatori del settore e per tutti gli appassionati desiderosi di scoprire le ultime novità del mercato nautico. «Il nostro porto turistico si è confermato ancora una volta una location d’eccellenza – ha detto il sindaco Tidei - un salotto naturale con vista sul mare e con il suggestivo castello Odescalchi. Boat Days ha offerto molto più di una semplice esposizione nautica, è ormai un appuntamento molto atteso in città, che attira ogni anno sempre più visitatori e turisti. Un evento che è stato gradito anche dalle attività economiche della città, che ne hanno senza dubbio beneficiato”. Dello stesso parere l’assessore alle attività produttive e allo sviluppo Emanuele Minghella.

“La nautica deve tornare protagonista della nostra economia ed il porticciolo, cuore pulsante della città, deve essere protagonista della vita economica di Santa Marinella.

Sono certo che il prossimo anno il Boat Days offrirà una esperienza ancora più coinvolgente ed emozionante”. I visitatori hanno potuto infatti apprezzare le bellezze di Santa Marinella, tra le calette rocciose, le spiagge incantevoli e gli scorci panoramici, coniugando così l’offerta nautica alla scoperta turistica e culturale del territorio. “Siamo entusiasti di condividere il successo di questa edizione del Boat Days di Santa Marinella – ha confessato Gianluca Rocca, Exhibition Manager del Boat Days - che ha raggiunto livelli davvero straordinari.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa edizione, organizzatori, espositori e, soprattutto, il pubblico, il cui entusiasmo è il vero motore dell’evento. Un ringraziamento particolare va alla Regione Lazio e al Comune di Santa Marinella per il sostegno concreto a questa edizione e all’intero comparto nautico. Un sentito grazie anche al personale della Guardia Costiera, della Protezione Civile, della sezione Salvamento della FIN e al personale sanitario”.

Durante l’evento è stata presentata una ampia panoramica sulle proposte 2025 del settore nautico, con più di 100 tra barche e gommoni a terra, oltre a 24 unità in acqua. Ed uno dei punti di forza di questa edizione è stata proprio la possibilità di effettuare prove in mare.

Le prove hanno rappresentato il vero punto di interesse della manifestazione, coinvolgendo tanto i diportisti più esperti quanto i semplici appassionati. Tra gli espositori anche il Comune di Santa Marinella con un proprio stand dedicato alla promozione turistica della città e alle informazioni sulle attività e le iniziative dell'Ente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA