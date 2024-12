E’ di tre persone denunciate per droga, l’operazione antidroga a Canino condotta dai carabinieri della Stazione di Valentano che, in collaborazione con quelli di Canino e con il supporto della sezione operativa della Compagnia di Tuscania e dei carabinieri cinofili di Roma Santa Maria di Galeria. In particolare uno straniero è stato trovato con hashish e materiale per il confezionamento durante una perquisizione domiciliare ed è stato deferito a piede libero.

Durante i controlli i carabinieri hanno sorpreso anche altri due cittadini stranieri mentre cedevano hashish a un italiano. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire e sequestrare cocaina, hashish e materiale per il confezionamento. I due stranieri sono stati denunciati a piede libero mentre l’italiano è stato segnalato alla Prefettura di Viterbo quale assuntore.

Inoltre, sono stati rinvenuti ulteriori frammenti di hashish abilmente occultati a ridosso delle mura perimetrali esterne di un bar.