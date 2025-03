Smantellata un’altra piazza dello spaccio nei boschi. A portare a termine l’operazione questa volta sono stati i carabinieri della Stazione di Tuscania, in sinergia con il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, la Stazione di Valentano e il nucleo Cinofili di Roma S. Maria di Galeria. L’operazione è il frutto di settimane di appostamenti e controlli mirati nei confronti di individui sospettati di attività illecite. Il blitz è scattato giovedì alle 4 nell’area boschiva nota come “Il Cerro”. Durante l'operazione, i militari hanno sorpreso due cittadini marocchini all’interno di un accampamento fatiscente, utilizzato come base operativa per la loro attività di spaccio. Sottoposti a perquisizione, i due, entrambi privi di fissa dimora in Italia e già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti, tra cui 10,65 grammi di cocaina, suddivisi in 12 dosi, e 15,39 grammi di hashish, suddivisi in 4 dosi.

Oltre alla droga, i carabinieri hanno sequestrato banconote di vario taglio per un totale di 97,65 euro in contante, un bilancino di precisione, tre telefoni cellulari, una roncola, un passamontagna e materiale per il confezionamento delle sostanze.

Al termine delle operazioni, i carabinieri, in collaborazione con il personale del Comune di Tuscania, hanno provveduto a smantellare il bivacco e la piazza di spaccio, ripristinando le condizioni naturali del bosco.

L’operazione rappresenta solo uno dei numerosi successi registrati nel 2025. L’anno scorso, i carabinieri della Compagnia di Tuscania hanno effettuato 19 operazioni analoghe che hanno portato all’identificazione di 133 persone, di cui 32 arrestate, 26 deferite a piede libero e 75 segnalate alle competenti Prefetture. Queste attività hanno permesso di recuperare circa 1.500 grammi di hashish, 400 grammi di marijuana, 450 grammi di cocaina, 70 grammi di eroina e quasi 25.000 euro in contante, provento dello spaccio.