SANTA MARINELLA – Si sta lentamente risolvendo l'emergenza black out nella città di Santa Marinella. Enel ha infatti provveduto a montare nella giornata di ieri tre generatori Power Station di grossa portata per assicurare la distribuzione e ovviare al calo di energia elettrica a Santa Severa.

Attraverso questo intervento non dovrebbero pertanto più sussistere le condizioni di mancanza di energia elettrica come avvenuto in questi giorni.

L'amministrazione comunale si dice disponibile per ogni ulteriore evenienza e continua a monitorare costantemente la situazione.

Per ulteriori info contattare Enel al numero verde, assistenza clienti: 803 500.

