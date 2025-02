Una “gaffe” nella cartellonistica della Regione alla Bit di Milano: si promuovere il turismo nel Lazio ma si scambia Matera per Vitorchiano. All’evento ospitato nella Fiera di Rho, non è passata inosservata l’immagine della Capitale della cultura 2019 con una veduta suggestiva dei sassi sui cartelloni del Lazio con la didascalia di Vitorchiano. Propio la popolarità della località della Campania, spesso set anche di produzioni cinematografiche, ha fatto sì che più di un occhio si sia soffermato su quella foto. Scoperto l’errore, la didascalia è stata coperta con nastro adesivo. L’equivoco è stato chiarito: la dirigente dell’area promozione della Regione Lazio, Amalia Vitagliano, su invito del direttore generale dell’Apt Basilicata, Margherita Sarli, ha raggiunto lo stand di Regione e Apt Basilicata “chiedendo scusa per l’errore che si è creato per la presenza di una foto della città di Matera nella grafica dello stand del Lazio”, riferisce la Regione in una nota. La dg Sarli ha accolto la dirigente Vitigliano, invitandola in Basilicata e auspicando “momenti di incontro e collaborazione per la valorizzazione e promozione dei territori”.

Il pasticcio, però, ormai si è consumato e ha scatenato l’ironia della rete.

“Pubblicizzando la Tuscia - scrivono sui social - dovresti sapere di cosa parli, non puoi presentarti al Bit ed essere costretto ad oscurare il nome presente in foto perché ti sei accorto, o qualcuno lo ha fatto notare, che hai sbagliato”. Il blogger di viaggi Michele Martulli su Instagram scrive: “Gironzolando alla Bit di Milano, con la testa sempre a Matera, finisco per caso nello stand della Regione Lazio. Alzo lo sguardo e… bam! Matera in bella vista. Strano… che ci fa qui? Chiudo gli occhi. Li riapro. Ancora lì. Tolgo gli occhiali. Stropiccio gli occhi. Nulla, sempre lei. Però c’è un piccolo dettaglio: sotto la foto c’è scritto Vitorchiano. Matera ha cambiato nome? Regione? O mi stanno facendo uno scherzo politico? Nel dubbio, chiedo conferma a un passante… e lui mi risponde: A regà, ma che ve siete persi?”.