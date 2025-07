TARQUINIA - E’ stato convocato per oggi alle 18 in sessione straordinaria il consiglio comunale. La seduta si svolgerà presso la consueta sede istituzionale e sarà trasmessa anche in diretta streaming. Tra i temi principali all’ordine del giorno figurano l’assestamento generale del bilancio di previsione 2025–2027, la verifica degli equilibri e il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del giudice di pace. Durante la seduta, il consiglio sarà chiamato a discutere diverse proposte regolamentari: tra queste, la modifica al programma triennale di servizi e forniture 2025–2027, il regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e l’adeguamento dei canoni su terreni gravati da enfiteusi. All’ordine del giorno anche le modifiche al regolamento dell’asilo nido comunale e l’approvazione del nuovo regolamento della sua – Centrale di Committenza istituita dalla Provincia di Viterbo. Particolare attenzione sarà riservata alla mozione presentata dal Comitato “Insieme per l’Ospedale di Tarquinia”, relativa al rispetto della programmazione della rete ospedaliera regionale 2024–2026, approvata dalla giunta regionale con Deliberazione n. 869/2023. Chiuderà la seduta un’interrogazione proposta da quattro consiglieri comunali, incentrata sugli “affidamenti per la redazione dei piani di sicurezza degli eventi pubblici e sulla posizione di un consigliere delegato”. L’interrogazione è stata proposta dai consiglieri Renato Bacciardi, Alberto Tosoni, Luigi Serafini e Betsi Zacchei, acquisita al prot. 31717 del 25.07.2025.