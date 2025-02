TOLFA - «Grazie a tutti e tutte per la partecipazione alla serata di domenica. La presentazione di "Bestie in fuga" di Daniele Kong è stata folgorante e densa di emozioni. Un ringraziamento speciale all'autore e alla casa editrice Coconinopress , al gruppo di lettura "InChiostro" della biblioteca di Tolfa, alla performance di Agnese Morra, al supporto di Valerio Serpente e Valeria Di Mattia, alla cooperativa Taitle e al Comune di Tolfa». Ad esprimersi così Marco Bartolomucci dopo la bellissima e partecipatissima presentazione del libro "Bestie in fuga" di Daniele Kong, che si è svolta lo scorso 31 gennaio nella biblioteca comunale ospitata nel Polo Culturale nell’ex convento dei Padri Agostiniani. Molto apprezzata la presentazione del libro da parte dei tanti presenti, anche per la grande carica energetica e la simpatia e disponibilità dell’autore dell’originale graphic novel, Daniele Kong. Veramente eccezionale la conduzione di Marco Bartolomucci il quale, insieme al gruppo di lettura “InChiostro” che coordina, ha confezionato una presentazione decisamente originale e movimentata. L’autore si è prestato al tiro incrociato deitanti partecipanti. Sono state proiettate le immagini di scorci architettonici della Capitale, ma anche di Berlino e Napoli, in omaggio all’altra “professione” di Kong, il quale come Daniele Marzo è un apprezzato architetto ed ha anche lavorato diversi anni nella città tedesca. Ogni slide (proiettata da Valerio Serpente) ha avuto il suo brano musicale di sottofondo, ciascuno ispirato da quella che è la colonna sonora del libro. Kong, infatti, snocciola insieme ai disegni una serie di brani che vanno dalle canzoni popolari italiane al fado portoghese a brani rock. «Non a caso ad aprire e a chiudere l’incontro è stata la brava giovane musicista e cantante tolfetana Agnese Morra che con la sua chitarra ha interpretato l’italianissimo “Maramao perchè sei morto” e poi l’inglese “Believe” - spiega Cristiana Vallarino, giornalista e membro del gruppo di lettura della biblioteca comunale - le risposte che Kong ha dato alle domande di Bartolomucci e di altri lettori di “InChiostro”, nel corso di un paio d’ore, sono servite a spiegare l’iter della sua opera prima e di come questa abbia attirato l’attenzione dell’editore Coconino Press Fandango. L’autore ha raccontato del suo metodo di lavoro, abbinando il testo ai suoi disegni e quali sono stati i suoi spunti o i riferimenti e le ricerche per la creazione di personaggi, l’uso di dialetti rispettando la fedeltà storica, nel riferirsi a eventi o personaggi di quegli anni, Il tutto senza fare spoiler a quanti dei presenti non avevano letto ancora il suo libro». “Bestie in fuga” è un romanzo a fumetti che offre diversi punti di vista. È ambientato alla fine degli anni Cinquanta. Sperduta nel Mar Tirreno, l’immaginaria isola di Dieci pare lontanissima dal boom economico che sta cambiando volto all’Italia. Franco e Marcello sono rassegnati al destino degli abitanti dell’isola: fare i pescatori. Ma a scompaginare la vita di tutti gli isolani è l’arrivo della troupe cinematografica di Augusto Campagnoli, regista neorealista in declino, e della figlia Claretta, adolescente irrequieta in fuga dalla Capitale. Si vuole girare un film sulla vita di Gesù e pure far diventare Dieci alla moda come Capri. Tra Bianciardi, Flaiano e la grande commedia all’italiana, quello di Daniele Kong è davvero un esordio folgorante. L'autore in questo libro disegna e dà voce a un microcosmo di personaggi indimenticabili e affamati di vita, i cui sogni sono proprio le “Bestie in fuga” del titolo. Alla fine della presentazione c'è stato il consueto firmacopie dei libri acquistati in loco, stavolta però diverso: oltre alla classica dedica, per ciascuno Kong ha realizzato sulla prima pagina bellissimi disegni a china. L’appuntamento di venerdì 31 è stato reso possibile grazie all’amministrazione di Tolfa, alla cooperativa Taitle e al gruppo di lettura “Inchiostro” che ha già in programma altri incontri con scrittori italiani di cui si leggono i libri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA