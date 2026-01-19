PHOTO
CIVITAVECCHIA – Grande partecipazione per la Benedizione degli animali. Anche quest’anno i civitavecchiesi hanno risposto numerosi a quello che ormai è un tradizionale appuntamento atteso da molti: le celebrazioni per la festa di Sant’Antonio Abate.
Alle 10 tutti i partecipanti alla sfilata si sono radunati presso il parco dell’Uliveto per poi partire in corteo, diretti verso piazzale degli Eroi per la benedizione, sfilando lungo viale Garibaldi. Sul posto, poi, la tradizionale benedizione degli animali con decine e decine di civitavecchiesi giunti sul posto con i loro amici a quattro zampe.
