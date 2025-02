TOLFA - Ottimo riscontro per l'appuntamento "Il Jazz è Donna" promosso dall'associazione Tolfa Jazz aps. L'incontro si è svolto nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di donne guidate da Antonella Del Frate e Valentina Marchesi. Questa volta l'iniziativa si è svolta presso il Monumento Naturale La Frasca. "Grazie di cuore alle ragazze che hanno partecipato al trekking sensoriale di "Donne in Rosa", la vostra energia si é fusa con il mare e il sole - spiega Valentina Marchesi - Per chi vuole tenersi informata su questi eventi può seguire la pagina di Tolfa Jazz che organizza gli eventi legati alle Donne in Rosa e al Jazz. In questi progetti noi siamo le Guide". A proposito dell'incontro Ilaria Guida sottolinea: "Tutto è iniziato con un cerchio di donne. Chiudo gli occhi un attimo, il profumo e il rumore del mare catturano i miei sensi. Guardo a terra e vedo un sasso a forma di cuore, lo voglio regalare, voglio condividere il mio cuore di pietra. Cammino ancora un po' e arrivo in un piccolo angolo di paradiso, c'è del caffè bollente e un ciambellone cucinato con amore, alzo gli occhi e leggo: "only good vibes". Tutto è perfetto, ma devo andare via, il mio albero mi sta aspettando. Il caso mi regala 4 parole che mi ricordano chi sono: una pigna chiusa presa a calci dal destino, ma sempre intatta e forte per proteggere i suoi semi. Mi guardo intorno, ci sono tante pigne come me, ci uniamo in un grande abbraccio condiviso, il vento e il mare portano lontano i nostri pensieri, il cuore si fa leggero e una sirena seduta su uno scoglio in riva al mare canta per noi e con noi canzoni Blues. Apro gli occhi e riemergo da questa esperienza onirica. Grazie TolfaJazz Aps , grazie Antonella del Frate e Valentina Marchesi, siete cibo per l'anima". Come esprimere le emozioni che si vivono a "Il Jazz è Donna?" Lo ha fatto Lorenza, una delle partecipanti di domenica "Fragilità naturali el soffio potente del mare, nell’ombra sfrangiata dei pini, nel sole che illumina tutto, leniamoci i nostri dolori: noi donne, ferite, ma vive!”. Il Jazz è Donna è un progetto di sostegno psicofisico per le donne operate di tumore al seno realizzato da Tolfa Jazz con il contributo di Susan G. Komen Italia.

