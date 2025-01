Stretta sui lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’ospedale di Belcolleprogettualità di riqualificazione complessiva, di potenziamento e di ammodernamento. La prossima sarà una settimana importante per la struttura perché oltre alla nuova intitolazione e all’inaugurazione della nuova ala che si terranno venerdì, lunedì partiranno i lavori per il nuovo reparto di ematologia, all'ottavo piano del blocco B del nosocomio.

Attraverso questi interventi, il cui cronoprogramma prevede la chiusura del cantiere entro il la fine del mese di aprile, la Asl di Viterbo intende consegnare ai professionisti dell’unità operativa viterbese, una struttura moderna e in grado di soddisfare i più elevati standard qualitativi, sotto il profilo tecnologico e della sicurezza, nella quale poter effettuare il trattamento intensivo delle leucemie acute ed eseguire le procedure dei trapianti autologi di midollo.

L’azienda sanitaria locale avvia questa fase operativa al termine di una lunga e proficua interlocuzione intrapresa, nell’ottica della trasparenza e dell’ascolto reciproco, con gli stessi operatori sanitari e con l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, Ail. Una fase preparatoria decisiva durante la quale è stato individuato, e condiviso, il percorso migliore e il più appropriato, nonché il layout distributivo del nuovo reparto, per garantire ai pazienti ematologici del Viterbese il più elevato livello di presa in carico e di assistenza. Già in questa fase transitoria, l’Azienda ha messo in campo, e proseguirà in questo percorso di avvicinamento, tutte le azioni necessarie per venire incontro alle richieste che provengono dalla direzione dell’unità operativa, dai dirigenti medici e dall’Ail, sotto il profilo organizzativo, logistico e sanitario.

Con l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova Ematologia si pone fine a un lungo periodo iniziato 18 anni fa e caratterizzato da oggettive criticità, con conseguenti risvolti sul fronte dell’offerta di salute erogabile nelle condizioni date, che a breve verranno definitivamente superate. La realizzazione di un reparto moderno ed avanzato consentirà all’unità operativa di poter esprimere pienamente la capacità professionale presente al suo interno. Capacità riconosciuta ed apprezzata, non solo dai cittadini assistiti della provincia, ma anche negli ambiti scientifici di appartenenza.

Lo stesso cantiere, a una settimana di distanza dall’inaugurazione della nuova ala dell’ospedale, già operativa come torre chirurgica, è il primo degli interventi che la Direzione strategica della Asl di Viterbo intende mettere in campo, nei preesistenti blocchi B e C, i quali comporranno una nuova e moderna torre medica, in linea con le aspettative e con i bisogni di salute dei cittadini della Tuscia.

Intanto venerdì 31 gennaio, alle 11,30 si svolgerà la cerimonia di intitolazione dell’ospedale di Viterbo a Santa Rosa, in modo da rafforzare ancor di più il legame con il territorio. Contemporaneamente all’intitolazione, si terrà anche l’inaugurazione della nuova ala, già operativa come torre chirurgica.

Alla cerimonia sarà presente il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.