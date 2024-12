FIUMICINO - Proseguono i controlli da parte della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica su tutto il territorio: tra arresti e sequestro di sostanze, si è conclusa brillantemente l’ultima operazione delle forze dell’ordine. Diverse le zone interessate dai controlli, tra cui Acilia e Fiumicino.

Gli agenti del Commissariato Fiumicino, transitando in via Volga hanno notato una vettura che alla loro vista ha arrestato bruscamente la marcia. Fermato per un controllo, il conducente è stato identificato per un italiano di 21 anni, sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La perquisizione veicolare e successivamente domiciliare ha permesso di rinvenire alcune dosi tra crack e cocaina nonché 102 grammi di hashish. Inoltre, analizzando una chat presente all’interno del suo cellulare, è emerso che il 21enne riforniva la sostanza stupefacente presso un 33enne italiano. La perquisizione dell’abitazione di quest’ultimo ha permesso di rinvenire 475 grammi di hashish e 4 di crack. I controlli hanno riguardato anche altri territori, tra cui Ostia ed Acilia.