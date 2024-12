MONTALTO - Italia Viva, con il suo referente comunale Gabriele Rossi, ha partecipato alla riunione convocata dalla sindaca Socciarelli sul tema degli impianti fotovoltaici in corso di realizzazione sul territorio comunale.

«Vogliamo innanzitutto ringraziamo il sindaco per aver coinvolto, oltre che ai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, tutte le forze politiche presenti nel comune - commentano - Durante la riunione abbiamo ribadito con forza, la nostra netta contrarietà al continuo rilascio di autorizzazioni da parte della provincia, per le installazioni di impianti FER. Alla luce del fatto che oltre a quelli realizzati, è in corso di autorizzazione un numero simile di nuove installazioni, ci preoccupiamo fortemente dell’impatto sul territorio. Abbiamo chiesto a tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione insieme alla forze politiche, di collaborare alla redazione di un documento comune da inviare alla provincia, alla regione e al ministero competente. In questo documento intendiamo esprimere la netta contrarietà verso il continuo rilascio di autorizzazioni, evidenziando il degrado già in atto sul territorio. È vero che la normativa attuale è carente sotto diversi aspetti, ma crediamo che gli enti sovracomunali, che hanno il potere di fermare questo scempio e preservare i terreni agricoli, non possono ignorare l’allarme lanciato dal comune, dalle forze politiche e dai cittadini. Ribadiamo la nostra soddisfazione per l’incontro, e confermiamo che Italia viva è disponibile a supportare altre iniziative»