BASSANO IN TEVERINA - Ha preso ufficialmente il via B’Art – Residenze d’Artista, il progetto che vede il borgo di Bassano in Teverina trasformarsi in un laboratorio creativo a cielo aperto. L’iniziativa, promossa dalla Rete di Impresa La Torre con il sostegno del comune di Bassano in Teverina e della Regione Lazio, rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio culturale e di incontro tra artisti e territorio.

L’evento inaugurale si è tenuto ieri 17 marzo presso la Sala dei Matrimoni in via Castello, dove sono stati presentati gli obiettivi del progetto e i nove giovani artisti selezionati per partecipare a questa esperienza unica. Il percorso si concluderà il 22 marzo con un evento di chiusura che offrirà al pubblico la possibilità di ammirare le opere realizzate durante la residenza.

B’Art nasce con l’intento di promuovere l’arte e la creatività giovanile, utilizzando il borgo di Bassano in Teverina come fonte di ispirazione e come scenario per le opere prodotte. Un’opportunità di crescita culturale e artistica che mira a essere solo il primo passo di un percorso più ampio, volto a consolidare Bassano in Teverina come punto di riferimento per progetti legati alla cultura e all’arte contemporanea. «Con questo progetto vogliamo rilanciare il borgo attraverso la cultura, offrendo ai giovani artisti uno spazio di espressione e alla comunità un’occasione per riscoprire il proprio territorio attraverso nuovi sguardi creativi», ha dichiarato il vicesindaco Stefano Abati.

