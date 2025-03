TOLFA - Per il gruppo Sbandieratori e Musici di Tolfa in collaborazione con il Rione Sughera: accoppiata vincente e buona la prima. Il gruppo Sbandieratori e Musici per la prima volta ha partecipato alla sfilata dei carri allegorici che si è svolta a Tolfa e subito hanno fatto centro ottenendo un pieno di applausi e complimenti. Nella parata di Tolfa il terzo carro è stato quello di "Barbie", brillantemente rappresentata appunto dalla associazione degli "Sbandieratori e Musici di Tolfa" che, per la prima volta, si sono cimentati nella realizzazione del carnevale. Hanno, quindi, sfilato Barbie per tutti i gusti: Astronauta, Pilota, Dottoressa, Magistrato, ma anche Mamma e Casalinga. La vita deve essere vissuta a colori e la donna è bella e non per forza una bambola.

Un messaggio di Pace quello lanciato degli Sbandieratori e Musici di Tolfa con la collaborazione dei componenti del Rione Sughera, ma anche di gioia, di bellezza, di festa e di tanti colori con un grande carro che vedeva Barbie e Ken a bordo della loro scintillante macchina rosa. "Noi - spiegano dal gruppo Sbandieratori e Musici di Tolfa - abbiamo fortemente voluto dare un segnale al pubblico che la vita deve essere vissuta a colori e che se la donna è bella non è per forza una bambola. In un periodo dove si parla solo di negatività di femminicidi noi abbiamo voluto dare messaggi di pace, di gioia, di bellezza, di festa. La mentalità del mondo moderno occidentale fa pensare che se una donna è così bella e così intelligente per forza non può essere brava e invece è proprio il contrario. Con Barbie le donne del mondo hanno capito che possono diventare di tutto: astronauta, pilota. Dottoressa, magistrato, ma anche mamma e casalinga. La Barbie sa fare di tutto. Viva Barbie e il suo Ken. Noi del gruppo Sbandieratori e Musici di Tolfa ringraziamo l'amministrazione comunale, Stefano Piergiovanni per il supporto nella creazione e montaggio del carro e alcuni membri del Rione Sughera, Giuseppina Esposito, Fernando Fiorini, Giuliano Ciambella, Massimiliano Scoponi, Natalino Scocco e tutti partecipanti".

©RIPRODUZIONE RISERVATA