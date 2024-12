«Nella serata di ieri (giovedì ndr.) tentativi di rapina in villa a Carbognano e Caprarola hanno fatto rimpiombare nell'insicurezza i residenti delle località dei monti cimini. Una condizione nota da tempo ma che sembra senza soluzione di continuità e rispetto alla quale come gruppi politici di opposizione presenteremo una mozione in consiglio per impegnare il sindaco ad una attività sinergica con gli altri sindaci delle località coinvolte. Ieri sera, ad esempio, oltre a Carbognano, Caprarola, Ronciglione e Sutri». La denuncia viene dai consiglieri di opposizione al Comune di Carbognano: Rossano Baldinelli e Daniela Gemini (Lc) e Marco Caccia (FdI).

«Invieremo nelle prossime ore anche una nota al Prefetto di Viterbo nella quale rappresenteremo la necessità di convocare urgentemente un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza - dicono i tre consiglieri - Riteniamo che la vigilanza da parte delle forze dell’ordine debba essere rafforzata soprattutto a beneficio delle case lontane dal centro, oggetto di particolari attenzioni da parte dei ladri».

«Tutto è iniziato ieri (la sera di Halloween ndr.) a Carbognano verso le 19 - dichiara il consigliere Marco Caccia - in via del Colle dove, fortunatamente e dopo il tentativo di scasso di una porta finestra i malviventi con la persona all’interno essendo scattato l’allarme sono fuggiti». Il titolare di un’attività commerciale ha raccontato ai tre consiglieri che «poco dopo la presenza dei ladri è stata vista a Caprarola: stessa situazione, allarme e fuga ma ormai andiamo in giro con le mazze da baseball in auto. Non vorrei che da qui in avanti qualcuno decidesse di difendersi da solo utilizzando armi di cui possano essere regolarmente in possesso». Per i tre consiglieri: «Tutto questo rischia di trasformare questi meravigliosi paesi in luoghi complicati. È necessario prendere provvedimenti con urgenza. La politica territoriale deve rendersi protagonista di un’azione forte».