CERVETERI - Da una parte il summer beach party a Campo di Mare, dall’altra parte le band locali pronte a salire sul palco in piazza Santa Maria nel cuore del centro storico della città etrusca. Il Ferragosto cerite si divide in due per cercare di accontentare tutti e far divertire grandi e piccini. Sul lungomare dei Navigatori etruschi l’appuntamento è al Banana Village. Si parte alle 19.30. A Cerveteri capoluogo musica a partire dalle 21.30 con tre gruppi di giovani del territorio: i Ladivision - un progetto nato nel 2020 dall’idea di sei giovani rapper ladispolani - i Sound57 - cinque giovani di Ladispoli e Cerveteri tra i 13 e 16 anni - e i Purple Head - un gruppo nato nel 2022 e formato da 5 ragazzi di Civitavecchia, Cerveteri e Ladispoli. Si proseguirà poi domani con un omaggio a Giacomo Pucccini l'Orchestra sinfinoca delle Cento Città, in occasione del centenario dalla morte dell'artista. Off limits la Palude di Torre Flavia che, come da ordinanza del sindaco Elena Gubetti, sarà interamente interdetta per scongiurare atti vandalici e danni all’Oasi protetta.

Già durante la Notte di San Lorenzo gli incivili anziché godersi una serata sotto le stelle, avevano trasformato la spiaggia di Campo di Mare in una discarica a cielo aperto, e avevano danneggiato anche la Palude rimuovendo le staccionate per accendere i falò. Un po’ come accaduto negli scorsi anni, prima che fosse preso il provvedimento di interdire l’intera area per proteggerla.

Per la serata di oggi il responsabile del Monumento Naturale, Corrado Battisti, ha annunciato la «caccia al vandalo». «Saremo presenti in forze e non consentiremo a nessun balordo di toccare nulla delle strutture del parco», aveva annunciato già nei giorni scorsi.

E proprio della Palude di Torre Flavia e della notte di Ferragosto si è parlato durante l’incontro tra il primo cittadino, il comandante della Polizia locale Cinzia Luchetti e il nuovo dirigente del commissariato di Ladispoli, il commissario capo Fabio De Angelis. Nell’arco dell’incontro il primo cittadino ha illustrato » le maggiori esigenze e necessità del territorio di Cerveteri, un territorio complesso, vasto, caratterizzato da tante frazioni ed altrettante zone di campagna dove la presenza massiccia delle forze dell’ordine, in particolar modo in orari serali è più che mai fondamentale». «Guardando ai prossimi giorni il primo argomento di cui ho avuto modo di parlare, è senza dubbio quello legato ai controlli per la notte di Ferragosto. Come sempre, a tutela della Palude di Torre Flavia ho emesso un’ordinanza che vieta l’ingresso assoluto nell’area, così come sono vietati l’accensione di falò e il trasporto in spiaggia di ogni materiale infiammabile e di alcolici e superalcolici. Una misura necessaria per quello che è un angolo di paradiso del territorio e che va tutelato. Oltre alla presenza dei tantissimi volontari che già hanno dato la loro disponibilità, sarà senza dubbio di fondamentale importanza il sostegno e il coordinamento con le forze dell’ordine del territorio».

