CERVETERI - Appena due mesi fa il taglio del nastro, ora lo stesso nastro — questa volta rosso e bianco — a segnare l’inaccessibilità dell’area giochi di parco Borsellino. I lavori di riqualificazione, finanziati con fondi del PNRR, sembravano aver restituito alla comunità uno spazio rinnovato e sicuro per i più piccoli. Ma qualcosa è andato storto.

Nel giro di poche settimane, infatti, almeno tre bambini si sarebbero feriti utilizzando le nuove strutture. L’episodio più grave ha riguardato una bambina di circa quattro anni, che durante una discesa dallo scivolo è caduta battendo la testa. Fortunatamente, solo un grande spavento, ma l’episodio ha subito sollevato preoccupazione tra i genitori.

Non si tratterebbe di un caso isolato. A denunciarlo, anche sui social, è una cittadina: «Si sono fatti male tre bambini. Uno si è tagliato sotto il mento, un altro ha riportato una ferita all’inguine con punti di sutura. E poi la bimba che è caduta battendo la testa». A finire sotto accusa sarebbero in particolare i gradini di accesso ad alcune giostre, descritti come “troppo distanziati”, con un intervallo di circa 30 centimetri, ritenuto eccessivo per l’altezza dei più piccoli.

Dopo le prime segnalazioni, i genitori si sono rivolti ai carabinieri e alla Polizia Locale. Quest’ultima, in via precauzionale, ha disposto la chiusura dell’area giochi, ora transennata, in attesa delle necessarie verifiche tecniche da parte degli uffici comunali competenti.