CIVITAVECCHIA – La stagione balneare 2025 si apre con un’ottima notizia per Civitavecchia: tutte le acque del litorale sono state classificate come “eccellenti”. La conferma arriva dalla relazione annuale stilata da Arpa Lazio, che ha monitorato la qualità delle acque negli ultimi quattro anni.

I tratti di Punta del Pecoraro, Punta della Mattonara, Fortino/Pirgo, Campo dell’Oro/Ospedale e Bivio Aurelia Nord sono risultati pienamente idonei alla balneazione, certificando la qualità ambientale delle spiagge cittadine. Un risultato che arriva in un momento particolarmente importante per il futuro del litorale civitavecchiese in cui si andrà a dare finalmente centralità al lungomare cittadino, cercando anche di sfruttarlo al meglio grazie alle nuove assegnazioni su cui sta lavorando il Pincio.

Un percorso che parte da lontano, grazie alla visione della Regione Lazio, che ha puntato sul rilancio della Blue economy e sulla tutela della costa con azioni concrete: dallo studio sull’erosione costiera agli stanziamenti dedicati, fino al Piano di utilizzazione delle aree demaniali (PUA), approvato dal comune di Civitavecchia nel 2024 e ora in fase di adeguamento alle prescrizioni regionali. In questo contesto si inserisce l'importante progetto di rinascimento della spiaggia della Marina, che prevede la realizzazione di una barriera soffolta e il ripascimento della spiaggia, con l'obiettivo di restituire centralità e decoro a una delle aree più rappresentative della città.

Un intervento che si affianca ad altre iniziative di rilancio del lungomare, come la riqualificazione della Piazzetta Betlemme e il progetto della pista ciclabile che collegherà Civitavecchia al Castello di Santa Severa, vincitore di un bando regionale grazie alla sinergia tra i Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella. Si resta in attesa di novità da parte dell’amministrazione comunale, con l’assessore Stefano Giannini al lavoro sul fronte, per un’estate che possa vedere il rilancio turistico della città, partendo proprio dalla qualità delle acque.

©RIPRODUZIONE RISERVATA